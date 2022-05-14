Fenerbahçe'de yabancı sayısı düşündürüyor...

Fenerbahçe'de, Süper Lig'de sezonun bitmesine iki hafta kala yeni teknik direktör olarak Jorge Jesus'un resmen duyurulması beklenirken yabancı oyuncu konusundaki belirsizlik dikkat çekiyor. Sarı-lacivertlilerin yeni sezonda bir yabancı sol bek ve yabancı santrforu almasına kesin gözle bakılırken yönetimin iki takviye yapması için 6 yabancısından vazgeçmesi gerekiyor.



Şu an kadroda Marcel Tisserand, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Filip Novak, Luiz Gustavo, Osayi-Samuel, Jose Sosa, Miha Zajc, Diego Rossi, Dimitris Pelkas, Mergim Berisha, Miguel Crespo ve Enner Valencia olmak üzere 13 yabancısı bulunan Fenerbahçe'de sadece Sosa'nın sözleşmesi sona eriyor.



İKİ KİRALIK KALABİLİR



Kirada bulunan Mbwana Samatta, Allahyar Sayyadmanesh, Max Meyer ve Mauricio Lemos'un takıma dönme ihtimalleri bulunuyor. Allahyar ve Samatta'nın kalma ihtimallerinin yüksek olduğu bilinirken bu sezon limitin 12 yabancı olması nedeniyle transfer halinde hangi yabancıların gideceği merak konusu.





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