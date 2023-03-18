Fenerbahçe'de Valencia korkuttu!

Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Enner Valencia korkuttu.



Valencia, Alanyaspor karşılaşması öncesi yapılan son antrenmanda hafif bir ağrı hissetti.



Alanyaspor deplasmanında sahada olması beklenen golcü futbolcunun son durumu maç saatinde netlik kazanacak.



Fenerbahçe'de; Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique, Alanyaspor karşısında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra Attila Szalai de kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.





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