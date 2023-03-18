Fenerbahçe'de Valencia korkuttu!

Fenerbahçe'de Enner Valencia, Alanyaspor maçı öncesi son antrenmanda hafif bir ağrı hissetti. Golcü futbolcunun durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Valencia korkuttu!
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18 Mart 2023 15:12
Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de Enner Valencia korkuttu.

Valencia, Alanyaspor karşılaşması öncesi yapılan son antrenmanda hafif bir ağrı hissetti.

Alanyaspor deplasmanında sahada olması beklenen golcü futbolcunun son durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Fenerbahçe'de; Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique, Alanyaspor karşısında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra Attila Szalai de kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak.

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