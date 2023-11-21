Fenerbahçe'nin sezon başında yerli rotasyonu için kadrosuna kattığı Umut Nayir, yedek kulübesine hapsoldu.
Santrfor bölgesindeki forma rekabetinde Edin Dzeko ile Michy Batshuayi'nin arkasında 3. olarakk kalan 30 yaşındaki oyuncu, ilk 11'de hiç başlamadı, 8 maçta sonradan oyuna girip 102 dakika sahada kaldı, gol-asist üretemedi.
YÖNETİM, AYRILIK DÜŞÜNMÜYOR
Geçen sezon Ümraniye formasıyla 33 maçta 18 gol atan, bu formuyla A Milli Takım'a kadar yükselip 4 maçta 1 kez fileleri sarsan Umut, Süper Lig kulüplerinin takibinde olsa da yönetim, rotasyonu düşünerek ayrılık istemiyor.
Santrfor bölgesindeki forma rekabetinde Edin Dzeko ile Michy Batshuayi'nin arkasında 3. olarakk kalan 30 yaşındaki oyuncu, ilk 11'de hiç başlamadı, 8 maçta sonradan oyuna girip 102 dakika sahada kaldı, gol-asist üretemedi.
YÖNETİM, AYRILIK DÜŞÜNMÜYOR
Geçen sezon Ümraniye formasıyla 33 maçta 18 gol atan, bu formuyla A Milli Takım'a kadar yükselip 4 maçta 1 kez fileleri sarsan Umut, Süper Lig kulüplerinin takibinde olsa da yönetim, rotasyonu düşünerek ayrılık istemiyor.