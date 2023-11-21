'nin sezon başında yerli rotasyonu için kadrosuna kattığı, yedek kulübesine hapsoldu.Santrfor bölgesindeki forma rekabetinde Edin Dzeko ile Michy Batshuayi'nin arkasında 3. olarakk kalan 30 yaşındaki oyuncu,, 8 maçta sonradan oyuna girip 102 dakika sahada kaldı,bu formuyla A Milli Takım'a kadar yükselip 4 maçta 1 kez fileleri sarsan Umut, Süper Lig kulüplerinin takibinde olsa da yönetim,