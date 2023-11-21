Fenerbahçe'de Umut Nayir kulübeye hapsoldu

FENERBAHÇE HABERLERİ: Geçen sezon Ümraniyespor formasıyla 33 maçta 18 gol atan Umut Nayir, bu sezon Fenerbahçe'de kulübeye hapsoldu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Fenerbahçe'de Umut Nayir kulübeye hapsoldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Kasım 2023 14:04
Fenerbahçe'nin sezon başında yerli rotasyonu için kadrosuna kattığı Umut Nayir, yedek kulübesine hapsoldu.

Santrfor bölgesindeki forma rekabetinde Edin Dzeko ile Michy Batshuayi'nin arkasında 3. olarakk kalan 30 yaşındaki oyuncu, ilk 11'de hiç başlamadı, 8 maçta sonradan oyuna girip 102 dakika sahada kaldı, gol-asist üretemedi.



YÖNETİM, AYRILIK DÜŞÜNMÜYOR

Geçen sezon Ümraniye formasıyla 33 maçta 18 gol atan, bu formuyla A Milli Takım'a kadar yükselip 4 maçta 1 kez fileleri sarsan Umut, Süper Lig kulüplerinin takibinde olsa da yönetim, rotasyonu düşünerek ayrılık istemiyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery