Fenerbahçe'de Umut Nayir'den ayrılık için izin

Fenerbahçe'de fazla süre bulamayan golcü futbolcu Umut Nayir, teknik direktör İsmail Kartal ile görüşerek ayrılık için izin istedi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Umut Nayir'den ayrılık için izin
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04 Ocak 2024 10:48
Fenerbahçe'de santrfor oyuncularından Umut Nayir'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin sezon başında renklerine bağladığı ancak Dzeko ve Batshuayi'nin arkasında kalan Umut Nayir, İsmail Kartal'la görüşecek kiralık olarak ayrılmak istediğini iletti.

İSMAİL KARTAL'DAN AYRILIK İZNİ

Umut Nayir, İsmail Kartal'dan "EURO 2024'te yer almak istiyorum. Bunun için düzenli oynamam lazım" diyerek müsade istedi.

SEZON PERFORMANSI 

Geçtiğimiz sezon Ümraniyespor formasıyla Süper Lig'de 17 gol atan Umut Nayir, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 karşılaşmada gol katkısı yapamadı. 

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