Fenerbahçe'de Türkiye Kupası finali öncesi 2 eksik

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Türkiye Kupası finali öncesi 2 eksik
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10 Haziran 2023 16:13
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de kamp kadrosu açıklandı.

İzmir'de oynanacak final öncesi sakatlığı bulunan Lincoln Henrique ve Altay Bayındır kadroya dahil edilirken, Miguel Crespo ve Joshua King kadroda yer almadı.

İşte Fenerbahçe'nin kupa finali kadrosu;



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