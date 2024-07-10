Fenerbahçe'de Türk adayları: Ya Bertuğ ya Cenk

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe, yeni sezon planlamasında kadrosunda Türk bir golcü de bulundurmak istiyor. Sarı-Lacivertliler, Bertuğ Yıldırım için Rennes'in kapısını çaldı. Öte yandan Beşiktaş ile sözleşmesi biten ve henüz anlaşma sağlayamayan Cenk Tosun da Kanarya'nın diğer adayı konumunda.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Türk adayları: Ya Bertuğ ya Cenk
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10 Temmuz 2024 10:54
Fenerbahçe'de Umut Nayir'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Şu anda boşta olan Serdar Dursun'la anlaşma sağlanmadı.

Kadro planlamasında mutlaka yerli bir forvete yer vermek isteyen yönetim, Milli Takım'dan iki yıldızı hedef olarak belirledi.

Bu isimlerden ilki Bertuğ Yıldırım. Fenerbahçe, genç golcüyü kiralamak istiyor. Bunun için Rennes ile temas kuruldu. Ancak Fransız ekibinin kiralamaya sıcak bakmadığı ve bonservis bedeli olarak da 10 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

ALTERNATİF CENK TOSUN

Yönetim, Bertuğ'dan vazgeçmese de alternatif olarak da Cenk Tosun'a yöneldi.

Tecrübeli oyuncunun Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdi.

Cenk'in önceliği Siyah-Beyazlılar'da kalmak olsa da yapılan birçok görüşmeye rağmen anlaşma sağlanamadı.

Fenerbahçe'nin, deneyimli forvetin durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.



SERDAR DURSUN BEKLEMEDE

Yönetim eğer iki oyuncu için yapılan girişimlerden sonuç alamazsa, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Çubuklu formayı giyen Serdar Dursun ile bir kez daha masaya oturmaya hazırlanıyor.  

 
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