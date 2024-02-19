Fenerbahçe'de Szymanski seferberliği

Fenerbahçe'de son dönemde büyük bir düşüşe geçen Sebastian Szymanski, son oynanan Rize maçının ikinci yarısında oyundan alındı.
Fenerbahçeli taraftarlar da Polonyalı oyuncuyu sosyal medyadan eleştirdi. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun eski haline dönmesi için seferberlik başlattı.
İsmail Kartal'ın öğrencisiyle kısa süre içinde bir görüşme yapacağı ve oyuncuyu geri kazanmak için çaba sarf edeceği öğrenildi.
Fenerbahçeli taraftarlar da Polonyalı oyuncuyu sosyal medyadan eleştirdi. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun eski haline dönmesi için seferberlik başlattı.
İsmail Kartal'ın öğrencisiyle kısa süre içinde bir görüşme yapacağı ve oyuncuyu geri kazanmak için çaba sarf edeceği öğrenildi.