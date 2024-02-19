Fenerbahçe'de Szymanski seferberliği

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, performansı düşüşe geçen Sebastian Syzmanski bir görüşme gerçekleştirecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Szymanski seferberliği
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19 Şubat 2024 12:33
Fenerbahçe'de son dönemde büyük bir düşüşe geçen Sebastian Szymanski, son oynanan Rize maçının ikinci yarısında oyundan alındı.

Fenerbahçeli taraftarlar da Polonyalı oyuncuyu sosyal medyadan eleştirdi. Sarı-lacivertliler, yıldız oyuncunun eski haline dönmesi için seferberlik başlattı.

İsmail Kartal'ın öğrencisiyle kısa süre içinde bir görüşme yapacağı ve oyuncuyu geri kazanmak için çaba sarf edeceği öğrenildi. 

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