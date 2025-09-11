Fenerbahçe'de sponsorluk hedefi!

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulundu.
Burak Kızılhan'ın sözleri şu şekilde:
"Biz göreve ilk geldiğimizde 7 sponsorumuz vardı. Geçen sene 51 sponsorumuz ve 52 milyon euro'luk gelirimiz oluştu. Bu sene 34 sponsorla 53 milyon euro'ya ulaştık. Daha sezonu başlamayan şubelerimiz var. İnşallah tekrar 50'yi aşacağız."
Burak Kızılhan'ın sözleri şu şekilde:
"Biz göreve ilk geldiğimizde 7 sponsorumuz vardı. Geçen sene 51 sponsorumuz ve 52 milyon euro'luk gelirimiz oluştu. Bu sene 34 sponsorla 53 milyon euro'ya ulaştık. Daha sezonu başlamayan şubelerimiz var. İnşallah tekrar 50'yi aşacağız."