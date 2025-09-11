Fenerbahçe'de sponsorluk hedefi!

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, hedeflerinin 50'den fazla sponsor olduğunu söyledi.

calendar 11 Eylül 2025 12:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de sponsorluk hedefi!
Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, sponsorluk imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Burak Kızılhan'ın sözleri şu şekilde:

"Biz göreve ilk geldiğimizde 7 sponsorumuz vardı. Geçen sene 51 sponsorumuz ve 52 milyon euro'luk gelirimiz oluştu. Bu sene 34 sponsorla 53 milyon euro'ya ulaştık. Daha sezonu başlamayan şubelerimiz var. İnşallah tekrar 50'yi aşacağız."

