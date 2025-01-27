Fenerbahçe'de son durum: Cengiz Ünder!

Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi için Torino ile görüşmelerine devam ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de son durum: Cengiz Ünder!
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27 Ocak 2025 15:31
Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in ayrılığı konusunda İtalyan ekibi Torino ile görüşmelerine devam ediyor.

A Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcu için yapılacak kiralık anlaşmaya satın alma opsiyonu da ekletmek istiyor ve taraflar arasında görüşmeler sürüyor.

Cengiz'in maaşıyla ilgili konunun Torino tarafından büyük oranda çözüldüğü ancak detayların olduğu belirtildi.

Cengiz Ünder'in geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 7 maçta süre bulan Cengiz Ünder, 161 dakika sahada kaldı.

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