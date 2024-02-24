Fenerbahçe'de şok iki sakatlık: İrfan Can ve Osayi-Samuel

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi yıldız oyuncular İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel sakatlık yaşadı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinde; İrfan Can Kahveci'nin bir adale sakatlığı yaşadığı ve sakatlık yaşadığı bölgede bir yırtık oluştuğu belirtildi.
Hürriyet'in haberine göre İrfan Can Kahveci, yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
İrfan Can Kahveci'nin kaçıracağı maçlar şu şekilde;
TSL - Kasımpaşa
ZTK - Ankaragücü
TSL - Hatayspor
ECL - Union SG
TSL - Pendikspor
ECL - Union SG
TSL - Trabzonspor
TSL - Adana Demirspor
OSAYI DE SAKATLANDI
Öte yandan yine Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de Afrika Kupası'ndan yeni dönen Bright Osayi-Samuel de sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinde; İrfan Can Kahveci'nin bir adale sakatlığı yaşadığı ve sakatlık yaşadığı bölgede bir yırtık oluştuğu belirtildi.
Hürriyet'in haberine göre İrfan Can Kahveci, yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
İrfan Can Kahveci'nin kaçıracağı maçlar şu şekilde;
TSL - Kasımpaşa
ZTK - Ankaragücü
TSL - Hatayspor
ECL - Union SG
TSL - Pendikspor
ECL - Union SG
TSL - Trabzonspor
TSL - Adana Demirspor
OSAYI DE SAKATLANDI
Öte yandan yine Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de Afrika Kupası'ndan yeni dönen Bright Osayi-Samuel de sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.
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