Fenerbahçe'de şok iki sakatlık: İrfan Can ve Osayi-Samuel

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi yıldız oyuncular İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel sakatlık yaşadı.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de şok iki sakatlık: İrfan Can ve Osayi-Samuel
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24 Şubat 2024 16:37
Son güncelleme 24 Şubat 2024 16:40
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi yıldız oyuncular İrfan Can Kahveci ve Bright Osayi-Samuel sakatlık yaşadı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinde; İrfan Can Kahveci'nin bir adale sakatlığı yaşadığı ve sakatlık yaşadığı bölgede bir yırtık oluştuğu belirtildi.

Hürriyet'in haberine göre İrfan Can Kahveci, yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

İrfan Can Kahveci'nin kaçıracağı maçlar şu şekilde;

TSL - Kasımpaşa
ZTK - Ankaragücü
TSL - Hatayspor
ECL - Union SG
TSL - Pendikspor
ECL - Union SG
TSL - Trabzonspor
TSL - Adana Demirspor

OSAYI DE SAKATLANDI

Öte yandan yine Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de Afrika Kupası'ndan yeni dönen Bright Osayi-Samuel de sakatlığı sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı.

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