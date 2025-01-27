Fenerbahçe'de sıradaki transfer sol bek!

Fenerbahçe, stoper takviyeleri ve Anderson Talisca'nın ardından sol bek transferine yoğunlaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de sıradaki transfer sol bek!
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27 Ocak 2025 15:48
Diego Carlos'u açıklayan, Milan Skriniar'ı İstanbul'a getiren ve Anderson Talisca için geri sayıma geçen Fenerbahçe'de sıradaki transfer belli oldu.

Sarı-lacivertliler, ara transferin kalan bölümünde sol bek transferine yoğunlaşacak. Fenerbahçe, stoper takviyesi kadar elzem olmadığı için sol bek konusunda daha ağır davranacak.

Avrupa'nın büyük liglerinde transferin kapanacağı 3 Şubat'ı da dikkate alan Fenerbahçe, fırsat transferi için de pusuda olacak.

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