Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in son durumu!

Sezon başında kadro dışı bırakılan Serdar Aziz; Fenerbahçe yönetimi ve Jose Mourinho'nun kendisi için vereceği kararı bekliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in son durumu!
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04 Ocak 2025 11:40
Uzun yıllar Fenerbahçe'de forma giyen ancak Jose Mourinho'nun gelişi sonrası gözden çıkarılan Serdar Aziz'in son durumu belli oldu.

YÖNETİM VE MOURINHO'NUN KARARINI BEKLİYOR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Serdar Aziz, Fenerbahçe yönetimi ve Jose Mourinho'nun kendisi için vereceği kararı bekliyor.

İSTEYEN KULÜPLERE GERİ DÖNÜŞ YAPILMADI

Haberde, Serdar'ı isteyen ve temsilcisine ulaşan kulüpler olduğu ancak oyuncu tarafının an itibarıyla hiçbirisine geri dönüş yapmadığı belirtildi.

F.BAHÇE, SERDAR AZİZ İLE KAYBETMEDİ

2023-24 sezonunda Süper Lig'de Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sahada olduğu 12 maçın tamamını kazandı. Sarı-lacivertliler ayrıca, Serdar Aziz'in forma giydiği 18 Avrupa Kupası maçında sadece Slavia Prag ile Sevilla'ya mağlup oldu.

11 GOL, 6 ASİST

Serdar Aziz, Fenerbahçe formasıyla toplam 135 maça çıktı. 34 yaşındaki stoper 11 gol attı, 6 da asist yaptı. 

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