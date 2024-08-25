Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun biletini Avusturya kampında kestiği Serdar Aziz, henüz bir takımla anlaşamadı.
GELEN TEKLİFLERİ DÜŞÜK BULUYOR
Sarı-lacivertlilerde forma şansı bulması imkansız olan tecrübeli stoperin gelen teklifleri düşük bulduğu için kabul etmediği belirtildi.
TRANSFER DÖNEMİ BİTENE KADAR ANLAŞAMAZSA...
Serdar, transfer dönemi bitene kadar bir takımla anlaşamazsa, kadro dışı bırakılacak ve lisansı dondurulacak.
GELEN TEKLİFLERİ DÜŞÜK BULUYOR
Sarı-lacivertlilerde forma şansı bulması imkansız olan tecrübeli stoperin gelen teklifleri düşük bulduğu için kabul etmediği belirtildi.
TRANSFER DÖNEMİ BİTENE KADAR ANLAŞAMAZSA...
Serdar, transfer dönemi bitene kadar bir takımla anlaşamazsa, kadro dışı bırakılacak ve lisansı dondurulacak.