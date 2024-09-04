Fenerbahçe'de savunmanın sigortası Çağlar Söyüncü

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, sezon başı itibarıyla takımın değişmez ismi oldu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de savunmanın sigortası Çağlar Söyüncü
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04 Eylül 2024 11:18
Fenerbahçe'nin bonservisini aldığı Çağlar Söyüncü, bu sezon oynanan 8 maçın 7'sinde stoper ikilisinden biri oldu.

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'nün ilk 11'de olduğu lig maçlarında kalesinde sadece iki gol gördü.

Mourinho, deneyimli savunmacıyı komple bir stoper olarak görüyor ve sakat ya da cezalı olmadığı takdirde Çağlar Söyüncü'den formayı almayı düşünmüyor.

Öte yandan Çağlar Söyüncü'nün Djiku ile yakaladığı uyum da Portekizli hocanın yüzünü güldürüyor.

Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe formasıyla 24 maça çıktı. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.



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