Fenerbahçe'de Samet kararı

Fenerbahçe'de Athletic Bilbao karşılaşmasında yaptığı hatanın ardından taraftarın tepkisini çeken Samet Akaydin, Başakşehir maçında kadro dışında kaldı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli futbolcuyu, Başakşehir maçının kadrosuna dahil etmedi.
Portekizli teknik adam, Athletic Bilbao maçı sonrası, "Samet'i korumam gerekiyor, bu sebeple onu oynatmayacağım. İç sahada oynayacağımız maçta Samet'i korumalıyım, takımı korumalıyım ve atmosferi korumalıyım." demişti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli futbolcuyu, Başakşehir maçının kadrosuna dahil etmedi.
Portekizli teknik adam, Athletic Bilbao maçı sonrası, "Samet'i korumam gerekiyor, bu sebeple onu oynatmayacağım. İç sahada oynayacağımız maçta Samet'i korumalıyım, takımı korumalıyım ve atmosferi korumalıyım." demişti.