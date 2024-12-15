Fenerbahçe'de Samet kararı

Fenerbahçe'de Samet Akaydin, Başakşehir maçının kadrosunda yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Samet kararı
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15 Aralık 2024 18:11
Fenerbahçe'de Athletic Bilbao karşılaşmasında yaptığı hatanın ardından taraftarın tepkisini çeken Samet Akaydin, Başakşehir maçında kadro dışında kaldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli futbolcuyu, Başakşehir maçının kadrosuna dahil etmedi.

Portekizli teknik adam, Athletic Bilbao maçı sonrası, "Samet'i korumam gerekiyor, bu sebeple onu oynatmayacağım. İç sahada oynayacağımız maçta Samet'i korumalıyım, takımı korumalıyım ve atmosferi korumalıyım." demişti.

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