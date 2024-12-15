Fenerbahçe'de Samet'in hatasının perde arkası!

Süper Lig'de Beşiktaş'a, ardından da UEFA Avrupa Ligi'nde Atletic Bilbao'ya kaybeden Fenerbahçe'de sular durulmuyor...
Özellikle Avrupa Ligi'ndeki yenilgiden sonra bir isim; Samet Akaydin taraftarların hedefi haline geldi. Kaleci Dominik Livakovic'e verdiği hatalı geri pası ile yenilgiden sorumlu tutulan Samet, kendisi ile birlikte teknik direktör Jose Mourinho'yu da hedef haline getirdi.
MOURINHO DA SORGULANIYOR
Bugüne kadar pek çok maçta hata yapan Samet Akaydin'a, Mourinho'nun forma vermesi de sorgulanıyor.
BILBAO ÖNCESİ GÖRÜŞME
Atletic Bilbao karşılaşması öncesinde, sarı lacivertli yöneticilerle Portekizli teknik adam arasında yapılan bir görüşmenin detayları ortaya çıktı.
MOURINHO'YA UYARI!
Hürriyet'te yer alan habere göre, Fenerbahçeli yöneticiler, Mourinho'nun verdiği bilgiler ışığında kendi yorumlarını aktarıyorlardı.
Söz takımın savunma hattına gelince yöneticiler özellikle isim vermeden Samet hakkında endişelerini dile getirdi. Çalışmasına, emeğine saygı duymakla birlikte yapılan hataların altı çizildi. Özellikle Samet ismi zikredilmedi ama teknik direktör Mourinho yapılan hatalar konusunda uyarıldı.
Ancak maç günü takımın 4. stoperi olarak görev yapan Samet Akaydin, Athletic Bilbao maçında ilk 11'de sahada yerini aldı.
UYARILARA KULAK ASMADI
Jose Mourinho, üstü kapalı, "Oynatmasak" uyarılarına kulağını tıkamış, Samet'e formayı teslim etmişti. Sonrasında yaşananlar tüm Fenerbahçelilerin malumu... Samet'in bir hatası yenilginin ana sebebi oldu. Bu da akıllara şu soruyu getirdi: Suçlu Samet mi, Mourinho mu?
Özellikle Avrupa Ligi'ndeki yenilgiden sonra bir isim; Samet Akaydin taraftarların hedefi haline geldi. Kaleci Dominik Livakovic'e verdiği hatalı geri pası ile yenilgiden sorumlu tutulan Samet, kendisi ile birlikte teknik direktör Jose Mourinho'yu da hedef haline getirdi.
MOURINHO DA SORGULANIYOR
Bugüne kadar pek çok maçta hata yapan Samet Akaydin'a, Mourinho'nun forma vermesi de sorgulanıyor.
BILBAO ÖNCESİ GÖRÜŞME
Atletic Bilbao karşılaşması öncesinde, sarı lacivertli yöneticilerle Portekizli teknik adam arasında yapılan bir görüşmenin detayları ortaya çıktı.
MOURINHO'YA UYARI!
Hürriyet'te yer alan habere göre, Fenerbahçeli yöneticiler, Mourinho'nun verdiği bilgiler ışığında kendi yorumlarını aktarıyorlardı.
Söz takımın savunma hattına gelince yöneticiler özellikle isim vermeden Samet hakkında endişelerini dile getirdi. Çalışmasına, emeğine saygı duymakla birlikte yapılan hataların altı çizildi. Özellikle Samet ismi zikredilmedi ama teknik direktör Mourinho yapılan hatalar konusunda uyarıldı.
Ancak maç günü takımın 4. stoperi olarak görev yapan Samet Akaydin, Athletic Bilbao maçında ilk 11'de sahada yerini aldı.
UYARILARA KULAK ASMADI
Jose Mourinho, üstü kapalı, "Oynatmasak" uyarılarına kulağını tıkamış, Samet'e formayı teslim etmişti. Sonrasında yaşananlar tüm Fenerbahçelilerin malumu... Samet'in bir hatası yenilginin ana sebebi oldu. Bu da akıllara şu soruyu getirdi: Suçlu Samet mi, Mourinho mu?