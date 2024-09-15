Fenerbahçe'de penaltı itirazı!

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçında bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu. VAR'la görüşen Halil Umut Meler, oyunu sürdürdü.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de penaltı itirazı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Eylül 2024 17:17
Son güncelleme 15 Eylül 2024 17:21
Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu.

11. dakikada Mert Müldür'ün sağdan ortasında top Brekalo'dan geri döndü.

Fenerbahçeli futbolcular, Brekalo'nun elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu.

Hakem Halil Umut Meler, bir süre VAR hakemi Sarper Barış Saka ile görüşmesinin ardından oyunun köşe vuruşu ile başlamasını istedi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery