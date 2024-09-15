Fenerbahçe'de penaltı itirazı!

Fenerbahçe, Kasımpaşa ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu.
11. dakikada Mert Müldür'ün sağdan ortasında top Brekalo'dan geri döndü.
Fenerbahçeli futbolcular, Brekalo'nun elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu.
Hakem Halil Umut Meler, bir süre VAR hakemi Sarper Barış Saka ile görüşmesinin ardından oyunun köşe vuruşu ile başlamasını istedi.
11. dakikada Mert Müldür'ün sağdan ortasında top Brekalo'dan geri döndü.
Fenerbahçeli futbolcular, Brekalo'nun elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu.
Hakem Halil Umut Meler, bir süre VAR hakemi Sarper Barış Saka ile görüşmesinin ardından oyunun köşe vuruşu ile başlamasını istedi.
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