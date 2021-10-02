Fenerbahçe'de Pelkas şaşkınlığı!

Geçtiğimiz sezonun en istikrarlı ve en etkili isimlerinden birisi hiç kuşkusuz Dimitrios Pelkas olmuştu. Ancak Yunan yıldız bu sezon oynadığı 5 maçta ne gol atabildi ne de asist yapabildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Pelkas şaşkınlığı!
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02 Ekim 2021 09:59
Fenerbahçe'de geçen sezon performansı yüksek oyuncularından birisi olan Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas, 42 maçta 10 gol ve 8 asistlik performansla taraftarları kendine hayran bırakmıştı. Ancak bu sezon Pelkas için hiç de iyi geçmiyor.

Sezon başında omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan 27 yaşındaki futbolcu sahalara eskisi gibi dönemedi.

Şu ana kadar 5 resmi maçta 162 dakika sahada kalan Pelkas takımına ne gol ne de asist katkısı yapabildi.


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