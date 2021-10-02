Fenerbahçe'de Pelkas şaşkınlığı!

Fenerbahçe'de geçen sezon performansı yüksek oyuncularından birisi olan Yunan futbolcu Dimitrios Pelkas, 42 maçta 10 gol ve 8 asistlik performansla taraftarları kendine hayran bırakmıştı. Ancak bu sezon Pelkas için hiç de iyi geçmiyor.



Sezon başında omzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan 27 yaşındaki futbolcu sahalara eskisi gibi dönemedi.



Şu ana kadar 5 resmi maçta 162 dakika sahada kalan Pelkas takımına ne gol ne de asist katkısı yapabildi.



