Fenerbahçe'de özlenen üçlü

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Fred, Alexander Djiku ve Rodrigo Becao'nun yokluğu derinden hissediliyor. Sezona 19'da 19 ile başlayan ancak Fred, Djiku ve Becao'nun olmadığı son 4 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik ve zor da olsa 1 galibiyet elde eden Fenerbahçe'de taraftarların gözü kulağı sağlık ekibinden gelecek güzel haberde.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de özlenen üçlü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Kasım 2023 08:42
Fenerbahçe camiasında büyük coşku yaratan 19 maçlık galibiyet serisinin mimarları olarak öne çıkan Fred, Alexander Djiku ve Rodrigo Becao'nun yoklukları sarı lacivertlilerde derinden hissediliyor.

Üç futbolcunun olmadığı son 4 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik, ve zor da olsa 1 galibiyet elde eden sarı lacivertlilerde taraftarların gözü kulağı sağlık ekibinden gelecek güzel haberde.

4 MAÇTA DA İLK GOLÜ YİYEN TARAF OLDU

Üç yıldızından yoksun çıktığı son 4 resmi maçta kalesinde ilk golü gören taraf hep Fenerbahçe olurken, bu karşılaşmalarda toplam 6 gol yenmesi Becao-Djiku ikilisinin yokluğuna bağlandı. Orta saha ile forvet arasındaki pas bağlantısının kilit ismi Fred'in yokluğunda da Fenerbahçe akan oyunda son 4 maçta sadece 1 gol bulabilirken, diğer 3 gol penaltıyla geldi.



83- Fred bu sezon 13 resmi maçta oynadı, 4 asist yaptı, maç başında %83 isabetli pasla oynadı.

15- Ganalı stoper Alexander Djiku 15 maçta forma giyerken bir kez fileleri havalandırdı.

13- Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao 13 resmi maçta oynadı bir de gol attı.  

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery