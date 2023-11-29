camiasında büyük coşku yaratan 19 maçlık galibiyet serisinin mimarları olarak öne çıkanve'nun yoklukları sarı lacivertlilerde derinden hissediliyor.Üç futbolcunun olmadığı son 4 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik, ve zor da olsa 1 galibiyet elde eden sarı lacivertlilerde taraftarların gözü kulağı sağlık ekibinden gelecek güzel haberde.Üç yıldızından yoksun çıktığı son 4 resmi maçta kalesinde ilk golü gören taraf hep Fenerbahçe olurken, bu karşılaşmalarda toplam 6 gol yenmesi Becao-Djiku ikilisinin yokluğuna bağlandı. Orta saha ile forvet arasındaki pas bağlantısının kilit ismi Fred'in yokluğunda da Fenerbahçe akan oyunda son 4 maçta sadece 1 gol bulabilirken, diğer 3 gol penaltıyla geldi.Fred bu sezon 13 resmi maçta oynadı, 4 asist yaptı, maç başında %83 isabetli pasla oynadı.Ganalı stoper Alexander Djiku 15 maçta forma giyerken bir kez fileleri havalandırdı.Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao 13 resmi maçta oynadı bir de gol attı.