Fenerbahçe'de Ozan Tufan takım arıyor!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan isimlerden Ozan Tufan'ın sarı-lacivertli ekipteki kariyeri sona ermek üzere. Tecrübeli oyuncu takımdan ayrılmayı düşünüyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Ozan Tufan takım arıyor!
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20 Nisan 2022 12:37
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan isimlerden Ozan Tufan'ın sarı-lacivertli ekipteki kariyeri sona ermek üzere.

Tecrübeli oyuncu yeni hoca gelse dahi sezon sonunda takımdan ayrılmayı düşünüyor. 27 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den ve yurt dışından teklifler var. Türkiye'den Beşiktaş haricinde İspanya'dan da teklifler aldığı belirtildi.

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