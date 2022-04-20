Fenerbahçe'de Ozan Tufan takım arıyor!

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan isimlerden Ozan Tufan'ın sarı-lacivertli ekipteki kariyeri sona ermek üzere.
Tecrübeli oyuncu yeni hoca gelse dahi sezon sonunda takımdan ayrılmayı düşünüyor. 27 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den ve yurt dışından teklifler var. Türkiye'den Beşiktaş haricinde İspanya'dan da teklifler aldığı belirtildi.
Tecrübeli oyuncu yeni hoca gelse dahi sezon sonunda takımdan ayrılmayı düşünüyor. 27 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den ve yurt dışından teklifler var. Türkiye'den Beşiktaş haricinde İspanya'dan da teklifler aldığı belirtildi.