Fenerbahçe'de Osayi-Samuel için karar günleri!

Fenerbahçe Yönetimi'nin tüm çabalarına karşın sözleşme yenilemeye yanaşmayan Bright Osayi-Samuel'in TFF'ye verilen kadrodan çıkartılıp sadece UEFA Avrupa Ligi maçlarında oynatılması gündeme geldi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Osayi-Samuel için karar günleri!
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02 Şubat 2025 09:49
Fenerbahçe'de, sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Bright Osayi-Samuel ile yapılan mukavele yenileme görüşmelerinde hala bir sonuca varılmaması keyifleri kaçırdı.

Bu durumun Nijeryalı sağ bekin sahadaki performansına olumsuz yansıması üzerine Kızılyıldız'dan Ongjen Mimovic'in transfer eden sarı lacivertliler kritik bir karar aşamasına geldi.

SADECE AVRUPA'YA YAZILABİLİR

Osayi-Samuel'in TFF listesinden çıkarılması, Avrupa Ligi maçları için UEFA'ya bildirilecek kadroda ise yer alması bekleniyor. Karar bu şekilde olması halinde tecrübeli futbolcu Türkiye'deki karşılaşmalarda forma giyemeyecek.

TEKLİF GELİRSE

Bu arada Premier Lig veya Championship'ten teklif gelmesi halinde Osayi-Samuel'in en geç pazartesi günü Fenerbahçe'den ayrılıp İngiltere'ye gitmesi de söz konusu.

27 yaşındaki futbolcu, 2021'den bu yana sarı lacivertli formayla çıktığı 163 resmi maçta 7 gol attı, 14 asist yaptı.

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