Fenerbahçe'de Osayi-Samuel için karar günleri!

Fenerbahçe'de, sözleşmesi haziran ayında bitecek olan Bright Osayi-Samuel ile yapılan mukavele yenileme görüşmelerinde hala bir sonuca varılmaması keyifleri kaçırdı.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Bu durumun Nijeryalı sağ bekin sahadaki performansına olumsuz yansıması üzerine Kızılyıldız'dan Ongjen Mimovic'in transfer eden sarı lacivertliler kritik bir karar aşamasına geldi.
SADECE AVRUPA'YA YAZILABİLİR
Osayi-Samuel'in TFF listesinden çıkarılması, Avrupa Ligi maçları için UEFA'ya bildirilecek kadroda ise yer alması bekleniyor. Karar bu şekilde olması halinde tecrübeli futbolcu Türkiye'deki karşılaşmalarda forma giyemeyecek.
TEKLİF GELİRSE
Bu arada Premier Lig veya Championship'ten teklif gelmesi halinde Osayi-Samuel'in en geç pazartesi günü Fenerbahçe'den ayrılıp İngiltere'ye gitmesi de söz konusu.
27 yaşındaki futbolcu, 2021'den bu yana sarı lacivertli formayla çıktığı 163 resmi maçta 7 gol attı, 14 asist yaptı.
Bu durumun Nijeryalı sağ bekin sahadaki performansına olumsuz yansıması üzerine Kızılyıldız'dan Ongjen Mimovic'in transfer eden sarı lacivertliler kritik bir karar aşamasına geldi.
SADECE AVRUPA'YA YAZILABİLİR
Osayi-Samuel'in TFF listesinden çıkarılması, Avrupa Ligi maçları için UEFA'ya bildirilecek kadroda ise yer alması bekleniyor. Karar bu şekilde olması halinde tecrübeli futbolcu Türkiye'deki karşılaşmalarda forma giyemeyecek.
TEKLİF GELİRSE
Bu arada Premier Lig veya Championship'ten teklif gelmesi halinde Osayi-Samuel'in en geç pazartesi günü Fenerbahçe'den ayrılıp İngiltere'ye gitmesi de söz konusu.
27 yaşındaki futbolcu, 2021'den bu yana sarı lacivertli formayla çıktığı 163 resmi maçta 7 gol attı, 14 asist yaptı.