Fenerbahçe'de Osayi Samuel çok formda

Dünya Kupası arasında Nijerya formasıyla boy gösteren Bright Osayi Samuel yine çok hazır döndü.



Çok güçlü bir oyuncu olan 24 yaşındaki futbolu ilk antrenmanlarda hemen göz doldurdu.



Teknik direktör Jorge Jesus da Osayi'nin kendine bu kadar iyi bakması ve motivasyonunun üst düzeyde olmasını takdir ediyor.



Kupa sonrasında yine takımın önemli aktörlerinden biri olacak. Bu sezon şu ana kadar gol veya asist yapamadı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ