Fenerbahçe'de operasyonun adı 'Chelsea'

Orta saha transferi için yoğun bir çalışma yürüten Fenerbahçe'de rota İngiltere'den Chelsea'ye döndü. Sarı-Lacivertliler, İngiliz devinin iki genç yeteneği Romeo Lavia ve Lesley Ugochukwu'dan birini kiralamayı planlıyor.
MOURINHO DEVREYE GİREBİLİR
Chelsea, bu iki oyuncudan birini kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Kulübün efsanesi Jose Mourinho, bu anlamda Fenerbahçe'nin en büyük kozu. Portekizli teknik adam gerekmesi halinde Maviler ile yapılacak görüşmelere bizzat dahil olabilir.
89 MİLYON EURO ÖDENDİ
Mario Branco, daha önce Ugochukwu'yu yönetime sunmuştu. Geçen sezon Rennes'den 27 milyon euro'ya transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu fazla forma şansı bulamadı. İngiliz ekibi, Laiva için ise yine geçen sezon 62 milyon euro ödemişti. Ancak Belçikalı yıldız sakatlığının da etkisiyle bekleneni veremedi.
BİR ORTA SAHA DAHA
Fenerbahçe'nin iki oyuncu için de girişimlerde bulunacağı kaydedildi. Görüşmelerin gidişatına ve Jose Mourinho'nun son kararına göre Lavia ya da Ugochukwu'dan birinin kiralanması bekleniyor. Ancak Sarı-Lacivertliler'in tek orta saha transferi bu olmayacak. Krunic'le yolları ayırmaya çalışan Kanarya, Amrabat, Casemiro gibi yıldız isimlerden birini kadrosuna katmak için çalışmalarına devam edecek.
MOURINHO DEVREYE GİREBİLİR
Chelsea, bu iki oyuncudan birini kiralık olarak göndermeyi planlıyor. Kulübün efsanesi Jose Mourinho, bu anlamda Fenerbahçe'nin en büyük kozu. Portekizli teknik adam gerekmesi halinde Maviler ile yapılacak görüşmelere bizzat dahil olabilir.
89 MİLYON EURO ÖDENDİ
Mario Branco, daha önce Ugochukwu'yu yönetime sunmuştu. Geçen sezon Rennes'den 27 milyon euro'ya transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu fazla forma şansı bulamadı. İngiliz ekibi, Laiva için ise yine geçen sezon 62 milyon euro ödemişti. Ancak Belçikalı yıldız sakatlığının da etkisiyle bekleneni veremedi.
BİR ORTA SAHA DAHA
Fenerbahçe'nin iki oyuncu için de girişimlerde bulunacağı kaydedildi. Görüşmelerin gidişatına ve Jose Mourinho'nun son kararına göre Lavia ya da Ugochukwu'dan birinin kiralanması bekleniyor. Ancak Sarı-Lacivertliler'in tek orta saha transferi bu olmayacak. Krunic'le yolları ayırmaya çalışan Kanarya, Amrabat, Casemiro gibi yıldız isimlerden birini kadrosuna katmak için çalışmalarına devam edecek.