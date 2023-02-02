Fenerbahçe'de Oosterwolde göreve hazır!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde, Jesus'un tercih etmesi halinde bugün sahaya 11'de çıkabilecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Oosterwolde göreve hazır!
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02 Şubat 2023 10:19
Jayden Oosterwolde
Jayden Oosterwolde
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde, fizik olarak hazır geldi ve lisansı da çıkartıldı.

Hollandalı sol bek, takımla birlikte Adana'ya da gitti. Jesus'un tercih etmesi halinde bugün sahaya 11'de çıkabilecek. Portekizli hoca, Lincoln ile 21 yaşındaki yeni transfer arasında seçim yapacak. Sakatlıkları geçen Osayi ile King de görev bekleyen diğer isimler.   



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