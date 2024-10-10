Fenerbahçe'de Ocak'ta 2 veda birden!

Fenerbahçe'de devre arasında yolların ayrılacağı ilk isimler belli oldu. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun yeterli görmediği iki oyuncunun başka bir takıma kiralanabileceği öğrenildi

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Ocak'ta 2 veda birden!
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10 Ekim 2024 08:36
Fenerbahçe'de devre arasında yolların ayrılacağı isimler netleşmeye başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun istediği seviyeye bir türlü çıkamayan Levent Mercan ve Oğuz Aydın'ın başka takıma kiralanabileceği bildirildi.

LEVENT MERCAN AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Yaz transfer döneminin başında 2 milyon euro bonservis bedeli ile Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye gelen Mercan, sezonun başlangıcından beri sadece 9 dakika sarı-lacivertli formayı giydi. Avrupa listesine de yazılmayan genç futbolcunun da ayrılığa sıcak baktığı ve daha fazla süre alacağı bir takıma gitmek istediği öğrenildi.

OĞUZ AYDIN ŞANS BULAMADI

Alanyaspor'dan 6 milyon euroya alınan Oğuz Aydın da şans bulamayan isimler arasında geliyor. Geçen sezon performansıyla lige damga vuran milli futbolcu, sadece 22 dakika süre buldu. Aydın bu 22 dakikayı toplam üç maçta alırken gol ya da asist katkısı vermedi. 

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