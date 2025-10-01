Fenerbahçe'de Nene'den tarihi istatistik

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe , evinde Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek kötü gidişata son verdi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan ve uzun süre dengede giden karşılaşmanın kilidini 65. dakikada Anderson Talisca'nın penaltı golü açtı. Uzatma dakikalarında ise Sebastian Szymanski'nin golüyle fark ikiye çıktı.

Bu galibiyetle birlikte resmi maçlarda 3 maç aradan sonra kazanan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'da tutarak şampiyonluk yarışında kritik bir virajı geride bıraktı.

NENE DAMGA VURDU

Fenerbahçe'nin iç sahadaki bu kritik galibiyetinde, genç yıldız Dorgeles Nene öne çıkan isim oldu. 89 dakika sahada kalan 22 yaşındaki Malili futbolcu, 65. dakikada kazandırdığı penaltı ile maçın kader anını belirledi.

Yaz transfer döneminde 18 milyon Euro karşılığında Red Bull Salzburg'dan transfer edilen Nene, istatistiksel olarak da tarihi bir performans sergiledi. Sabah'ın haberine göre, Nene, sarı-lacivertli formayla 2014-15 sezonundan bu yana bir Süper Lig maçında 5'ten fazla şut pası (5), 5'ten fazla pas arası (6) ve 5'ten fazla sahipsiz top kazanan (5) ilk oyuncu oldu.

SKOR KATKISI İSTATİSTİĞE YANSIMADI AMA…

Nene, bu sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 4. maçta etkili oyunuyla fark yaratmaya devam etti. İlk 11'de başladığı ikinci Süper Lig karşılaşması olan Gençlerbirliği maçında attığı gol, rakip oyuncunun kendi kalesine yazıldığı için hanesine yazılmasa da skora doğrudan katkı sağlamıştı. Antalyaspor maçında da kazandırdığı penaltı ile takımının galibiyetinde kilit rol oynayan Nene, ilk 11 çıktığı iki lig maçında da skora doğrudan etki etmiş oldu.

Genç yıldızın ortaya koyduğu bu performans, hem teknik heyeti hem de sarı-lacivertli taraftarları oldukça umutlandırdı.