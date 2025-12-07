07 Aralık
Gençlerbirliği-Karagümrük
14:30
07 Aralık
Espanyol-Rayo Vallecano
20:30
07 Aralık
Lorient-Lyon
22:45
07 Aralık
Le Havre-Paris FC
19:15
07 Aralık
Auxerre-Metz
19:15
07 Aralık
Nice-Angers
17:00
07 Aralık
SSC Napoli-Juventus
22:45
07 Aralık
Lazio-Bologna
20:00
07 Aralık
Cagliari-Roma
17:00
07 Aralık
Cremonese-Lecce
14:30
07 Aralık
Real Madrid-Celta Vigo
23:00
07 Aralık
Valencia-Sevilla
18:15
07 Aralık
Kocaelispor-Kasımpaşa
17:00
07 Aralık
Elche-Girona
16:00
07 Aralık
Fulham-C.Palace
19:30
07 Aralık
Brighton-West Ham United
17:00
07 Aralık
B. Dortmund-Hoffenheim
19:30
07 Aralık
Hamburger SV-Werder Bremen
17:30
07 Aralık
İstanbulspor-Sivasspor
19:00
07 Aralık
Manisa FK-Vanspor FK
16:00
07 Aralık
Iğdır FK-A.Demirspor
13:30
07 Aralık
Boluspor-Erzurumspor
13:30
07 Aralık
Göztepe-Trabzonspor
20:00
07 Aralık
FC Utrecht-FC Twente
14:15

Fenerbahçe'de mutlu son: Saras

Fenerbahçe Beko, Sarunas Jasikevicius ile 2+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

calendar 07 Aralık 2025 10:16 | Son Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2025 10:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de mutlu son: Saras
Fenerbahçe Beko, Litvanyalı şampiyon başantrenörü Sarunas Jasikevicius ile 2+1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Hem Fenerbahçe yönetiminin hem Jasikevicius'un devam etme yönünde güçlü arzuları sonrası iki taraf da her görüşmede pozitif ilerleme kaydetti. Jasikevicius, şubede idari personel dahil herkesin devam etmesini ve bu yapının bozulmamasını talep etti. Bu nedenle genel menajer Derya Yannier öncelikli olmak üzere tüm yapı korundu.

Jasikevicius'un bu talepleri karşılandıktan sonra bir kez daha masaya oturuldu ve yeni sözleşme için anlaşma sağlandı. Jasikevicius'un yüzde 100 zam ile birlikte yaklaşık 2 milyon Euro yıllık maaş alacağı öğrenildi.


SARAS İLE BİRLİKTE TÜM KUPALARA AMBARGO

49 yaşındaki Litvanyalı başantrenörü, geçen sezon Fenerbahçe ile birlikte tüm kupaları kaldırdı ve EuroLeague'de yılın başantrenörü seçildi.

Fenerbahçe, Jasikevicius göreve geldikten sonra hem Türkiye Ligi hem Türkiye Kupası'nı üst üste iki kez kazanmayı başardı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
5 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 14 16
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
16 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
