Fenerbahçe'de Milan Skriniar farkı

Fenerbahçe, uzun süredir kadrosuna katmak istediği Milan Skriniar transferinde mutlu sona ulaşırken, Slovak stoper de sarı-lacivertli formayla kısa sürede kalitesini kanıtladı. Maç eksiğine rağmen hızla adapte olan deneyimli savunmacı, takıma katıldığı ilk günden itibaren farkını ortaya koydu.
1 AY OYNAMAMIŞTI
PSG'de son olarak 22 Kasım'da sahaya çıkan Skriniar, 30 Ocak'ta Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı ve sadece üç gün sonra, 2 Şubat'ta çıktığı ilk maçta 90 dakika sahada kaldı. Gösterdiği başarılı performansla teknik direktör Jose Mourinho'nun 3'lü savunma sistemini sürdürmesinde önemli bir rol oynadı.
FENERBAHÇE, ONUNLA TOPA DAHA HAKİM
Skriniar'ı üst düzey bir savunmacı yapan en büyük özelliklerinden biri, sert savunmasının yanı sıra oyun kurma becerisi. Onun varlığıyla birlikte Fenerbahçe, topa daha hakim ve pas oyununu daha iyi oynayan bir takım haline geldi.
4 MAÇTA FULL ÇEKTİ
Süper Lig'de çıktığı 4 maçta da 90 dakika sahada kalan Slovak stoper, %60 pas isabet oranı yakalarken, ikili mücadelelerin %61'ini kazandı. Ayrıca maç başına 1.8 hava topu kazanma oranına sahip olan Skriniar, zaman zaman hücuma katkı sunduğunu göstererek 0.2 şut ortalamasıyla da dikkat çekti.
1 AY OYNAMAMIŞTI
PSG'de son olarak 22 Kasım'da sahaya çıkan Skriniar, 30 Ocak'ta Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı ve sadece üç gün sonra, 2 Şubat'ta çıktığı ilk maçta 90 dakika sahada kaldı. Gösterdiği başarılı performansla teknik direktör Jose Mourinho'nun 3'lü savunma sistemini sürdürmesinde önemli bir rol oynadı.
FENERBAHÇE, ONUNLA TOPA DAHA HAKİM
Skriniar'ı üst düzey bir savunmacı yapan en büyük özelliklerinden biri, sert savunmasının yanı sıra oyun kurma becerisi. Onun varlığıyla birlikte Fenerbahçe, topa daha hakim ve pas oyununu daha iyi oynayan bir takım haline geldi.
4 MAÇTA FULL ÇEKTİ
Süper Lig'de çıktığı 4 maçta da 90 dakika sahada kalan Slovak stoper, %60 pas isabet oranı yakalarken, ikili mücadelelerin %61'ini kazandı. Ayrıca maç başına 1.8 hava topu kazanma oranına sahip olan Skriniar, zaman zaman hücuma katkı sunduğunu göstererek 0.2 şut ortalamasıyla da dikkat çekti.