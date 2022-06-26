Fenerbahçe'de Mesut Özil için yeni karar

Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı durumda bulunan Mesut Özil için yönetim yeni bir karar aldı.Sarı-lacivertli idarecilerin, daha önce af konusunda kesin bir tavır koysa da karşılıklı açıklamalar sonrası, Mesut Özil'i dinleme kararı aldığı öğrenildi.Önümüzdeki günlerde başkan Ali Koç ve kurmaylarının, Mesut Özil konusunu netleştirmesi bekleniyor.Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon 26 maça çıkan 33 yaşındaki futbolcu, 9 gol atıp, 2 asist yaptı.