Fenerbahçe'de Mert Hakan'dan mutlusu yok

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini yenileyen Mert Hakan, takımda kalmanın mutluluğunu yaşarken, yeni hocası Jose Mourinho'nun gözüne girmek için elinden geleni yapmaya çalışacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Mert Hakan'dan mutlusu yok
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24 Haziran 2024 12:38
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "O bizim generalimiz" dediği Mert Hakan Yandaş'ın biten sözleşmesi 2 yıllığına uzatılmıştı. Kariyerine Fenerbahçe'de devam edecek olan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, bunun mutluluğunu yaşıyor.

Mert Hakan, şimdi Topuk Yaylası Tesisleri'nde başlayacak yeni sezon çalışmalarıyla birlikte yeni hocası Jose Mourinho'nun gözüne girmek için elinden geleni yapmaya çalışacak.

Tecrübeli futbolcu, geçen sezon sakatlıkların da etkisiyle 27 resmi maçta sadece 1144 dakika sahada kalabilmiş, 3 gol atarken, 6 da asist yapmıştı.



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