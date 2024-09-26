Fenerbahçe'de Mert'e tepki

Fenerbahçe tribünleri, Union Saint-Gilloise maçında Mert Müldür'e tepki gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Mert'e tepki
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26 Eylül 2024 22:11
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, Union Saint-Gilloise maçında gösterdiği performansla tepki topladı.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Mert'in üst üste top kayıplarına tepki gösterirken, Bright Osayi-Samuel lehine tezahüratta bulundu.

Teknik direktör Jose Mourinho, 65. dakikada Mert'in yerine Nijeryalı sağ beki oyuna dahil etti. Fenerbahçe'de Osayi Samuel 90. dakikada kırmızı kart gördü.

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