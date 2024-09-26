Fenerbahçe'de Mert'e tepki

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, Union Saint-Gilloise maçında gösterdiği performansla tepki topladı.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Mert'in üst üste top kayıplarına tepki gösterirken, Bright Osayi-Samuel lehine tezahüratta bulundu.
Teknik direktör Jose Mourinho, 65. dakikada Mert'in yerine Nijeryalı sağ beki oyuna dahil etti. Fenerbahçe'de Osayi Samuel 90. dakikada kırmızı kart gördü.
Sarı-lacivertli taraftarlar, Mert'in üst üste top kayıplarına tepki gösterirken, Bright Osayi-Samuel lehine tezahüratta bulundu.
Teknik direktör Jose Mourinho, 65. dakikada Mert'in yerine Nijeryalı sağ beki oyuna dahil etti. Fenerbahçe'de Osayi Samuel 90. dakikada kırmızı kart gördü.