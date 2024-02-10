Fenerbahçe'de Luan Peres kararı

Sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, ara transferde önemli isimleri kadrosuna kattı. Ocak ayında birçok isimle de yollarını ayıran Kanarya'da, gözler sakatlığı nedeniyle lisansı çıkarılmayan Luan Peres'e çevrildi...
Fenerbahçe'den ayrılan Lincoln Henrique ile sakatlığı süren Luan Peres'in ilk yarıda lisansları askıya alınmıştı.
Luan Peres iyileşemedi ve ligin ikinci yarısında da lisansı çıkarılmayacak.
Peres, geçen sezon Marsilya'dan 5 milyon 230 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.
Fenerbahçe'den ayrılan Lincoln Henrique ile sakatlığı süren Luan Peres'in ilk yarıda lisansları askıya alınmıştı.
Luan Peres iyileşemedi ve ligin ikinci yarısında da lisansı çıkarılmayacak.
Peres, geçen sezon Marsilya'dan 5 milyon 230 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.