Fenerbahçe'de Luan Peres'in tercihi belli oldu

Fenerbahçe'nin Fransız devi Marsilya'dan Jorge Jesus döneminde transfer ettiği Luan Peres, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kendisinden beklenilen performansı bir türlü gösterememişti. Brezilyalı stoperin yeni rotası şekillendi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Luan Peres'in tercihi belli oldu
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28 Ağustos 2024 08:02
Fenerbahçe'ye 2022-23 sezonunda büyük umutlarla Marsilya'dan transfer edilen Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres, geldiği günden beri sakatlıklarla boğuştu. İki sezon önceki Rennes maçında kale direğine çarpan Brezilyalı savunmacı uzun süre formasından uzak kalmıştı.

ÜLKESİNDEN TALİPLERİ ÇIKTI

Luan Peres, Fenerbahçe'de sadece 23 maçta forma giyebildi. Mourinho'nun kadroda düşünmediği tecrübeli futbolcu için ülkesinde transfer yarışı başladı. Santos, Vasco ve Corinthians, Sambacı'nın menajeriyle temasa geçip teklif yaptı.

SON KARARINI VERDİ

Luan Peres'in de Brezilya'ya dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Deneyimli savunmacının kararını verdiği, eski takımı Santos'a dönmeye sıcak baktığı ve tercihini Santos'tan yana kullandı.

Deneyimli oyuncu, Fenerbahçe ile sözleşmesini feshettikten sonra imza için ülkesine gidecek. 

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