Fenerbahçe'de Livakovic kararı!

Fenerbahçe'de Dominik Livakovic dönemi sona ermek üzere. Geçtiğimiz sezon başında Dinamo Zagreb'den 6.65 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Hırvat file bekçisiyle yolların ayrılması gündeme geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Livakovic kararı!
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10 Nisan 2025 09:36
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic dönemi sona yaklaşıyor. Geçtiğimiz sezon başında Dinamo Zagreb'den 6.65 milyon euro karşılığında transfer edilen Hırvat kaleciyle yolların ayrılması gündemde.

Yaşadığı sakatlığın ardından formasını İrfan Can Eğribayat'a kaptıran ve bir daha geri alamayan Livakovic'in teknik heyetin planları dışında kaldığı ifade ediliyor.

10 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli yönetim 30 yaşındaki kaleci için gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Fenerbahçe'nin Livakovic için talep ettiği bonservis bedeli de belli oldu. Kulüp, tecrübeli eldivenden en az 10 milyon euro gelir bekliyor.

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