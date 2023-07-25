Fenerbahçe'de Lincoln'e yol göründü

Fenerbahçe'nin geçen sezon başında büyük umutlarla renklerine bağladığı Lincoln Henrique ile sözleşme fesih görüşmelerinin başladığı belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fenerbahçe'de Lincoln'e yol göründü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Temmuz 2023 12:14
Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Lincoln Henrique ile ilgili karar verildi...

Sarı-lacivertliler'in geçen sezon başında büyük umutlarla renklerine bağladığı Lincoln, sakatlığı sebebiyle katkı verememişti.

FESİH GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

10 numara olarak alınan, sol bekte de oynayan tecrübeli futbolcu ile sözleşme fesih görüşmelerinin başladığı belirtildi. Kontenjanda yer açılacak.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Lincoln Henrique geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 22'sinde ilk 11'de yer almıştı. Toplam 2063 dakika sahada kalan 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, 2 gol ve 8 asistle skora etki etmişti.  

 
 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery