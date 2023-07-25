de Brezilyalı futbolcuile ilgili karar verildi...Sarı-lacivertliler'in geçen sezon başında büyük umutlarla renklerine bağladığı Lincoln, sakatlığı sebebiyle katkı verememişti.10 numara olarak alınan, sol bekte de oynayan tecrübeli futbolcu ile sözleşme fesih görüşmelerinin başladığı belirtildi. Kontenjanda yer açılacak.Lincoln Henrique geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 35 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 22'sinde ilk 11'de yer almıştı. Toplam 2063 dakika sahada kalan 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, 2 gol ve 8 asistle skora etki etmişti.