Fenerbahçe'de kritik karar: Tedesco & Özek

Sadettin Saran'ın başkanlık koltuğuna oturduğu Fenerbahçe'de son günlerde gündemde olan değişim senaryolarının ardından kritik karar çıktı...
MEVCUT FUTBOL AKLIYLA DEVAM
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu yapılan toplantılar sonucunda an itibarıyla mevcut futbol yapılanmasıyla yola devam etme kararı aldı.
DEVİN ÖZEK GERİ DÖNDÜ
Buna göre, birkaç gündür kulüpte görüşmelerde bulunan Devin Özek bugün Samandıra'daki görevine geri döndü.
TEDESCO İLE DEVAM
Teknik ekipte de değişim yaşanmadı; Domenico Tedesco görevini sürdürecek.
SARAN: "DESTEĞİNİZİ BEKLİYORUM"
Öte yandan Başkan Sadettin Saran'ın görüşmelerden sonra yönetimindeki kişilere de "Hocamıza ve Devin Özek'e süre vermek istiyorum. Burada da sizlerin desteğini bekliyorum. "Biz burada Devin Özek'i gönderirsek Tedesco'yu tutamayız, tam tersini de yapamayız. Ekibi beraber kurdular. Eğer bir ayrılık olacaksa ikisinin birden ayrılması, kalacaklarsa da ikisinin beraber kalması lazım" dediği öğrenildi.
İSTİKRAR MESAJI
Sadettin Saran yönetimindeki sarı-lacivertliler, bu kararla hem teknik ekip hem de futbolculara istikrar mesajı verdi.
MEVCUT FUTBOL AKLIYLA DEVAM
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu yapılan toplantılar sonucunda an itibarıyla mevcut futbol yapılanmasıyla yola devam etme kararı aldı.
DEVİN ÖZEK GERİ DÖNDÜ
Buna göre, birkaç gündür kulüpte görüşmelerde bulunan Devin Özek bugün Samandıra'daki görevine geri döndü.
TEDESCO İLE DEVAM
Teknik ekipte de değişim yaşanmadı; Domenico Tedesco görevini sürdürecek.
SARAN: "DESTEĞİNİZİ BEKLİYORUM"
Öte yandan Başkan Sadettin Saran'ın görüşmelerden sonra yönetimindeki kişilere de "Hocamıza ve Devin Özek'e süre vermek istiyorum. Burada da sizlerin desteğini bekliyorum. "Biz burada Devin Özek'i gönderirsek Tedesco'yu tutamayız, tam tersini de yapamayız. Ekibi beraber kurdular. Eğer bir ayrılık olacaksa ikisinin birden ayrılması, kalacaklarsa da ikisinin beraber kalması lazım" dediği öğrenildi.
İSTİKRAR MESAJI
Sadettin Saran yönetimindeki sarı-lacivertliler, bu kararla hem teknik ekip hem de futbolculara istikrar mesajı verdi.