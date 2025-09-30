30 Eylül
Galatasaray-Liverpool
22:00
30 Eylül
Kairat Almaty-Real Madrid
19:45
30 Eylül
Atalanta-Club Brugge
19:45
30 Eylül
Pafos FC-Bayern Munih
22:00
30 Eylül
Chelsea-Benfica
22:00
30 Eylül
Inter-Slavia Prag
22:00
30 Eylül
Atletico Madrid-E. Frankfurt
22:00
30 Eylül
Marsilya-Ajax
22:00
30 Eylül
Bodo/Glimt-Tottenham
22:00

Fenerbahçe'de kritik karar: Tedesco & Özek

Fenerbahçe, teknik ekibinde değişikliğe gitmeden mevcut planla yoluna devam edecek.

Sadettin Saran'ın başkanlık koltuğuna oturduğu Fenerbahçe'de son günlerde gündemde olan değişim senaryolarının ardından kritik karar çıktı...

MEVCUT FUTBOL AKLIYLA DEVAM

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu yapılan toplantılar sonucunda an itibarıyla mevcut futbol yapılanmasıyla yola devam etme kararı aldı.


DEVİN ÖZEK GERİ DÖNDÜ

Buna göre, birkaç gündür kulüpte görüşmelerde bulunan Devin Özek bugün Samandıra'daki görevine geri döndü.

TEDESCO İLE DEVAM

Teknik ekipte de değişim yaşanmadı; Domenico Tedesco görevini sürdürecek.

SARAN: "DESTEĞİNİZİ BEKLİYORUM"

Öte yandan Başkan Sadettin Saran'ın görüşmelerden sonra yönetimindeki kişilere de "Hocamıza ve Devin Özek'süre vermek istiyorum. Burada da sizlerin desteğini bekliyorum. "Biz burada Devin Özek'i gönderirsek Tedesco'yu tutamayız, tam tersini de yapamayız. Ekibi beraber kurdular. Eğer bir ayrılık olacaksa ikisinin birden ayrılması, kalacaklarsa da ikisinin beraber kalması lazım" dediği öğrenildi. 

İSTİKRAR MESAJI

Sadettin Saran yönetimindeki sarı-lacivertliler, bu kararla hem teknik ekip hem de futbolculara istikrar mesajı verdi.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
