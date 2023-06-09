Fenerbahçe'de kritik Joao Pedro görüşmesi

Fenerbahçe'de Brezilyalı forvet Joao Pedro'nun geleceği hakkında oyuncunun temsilcileriyle görüşülecek.

, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de kritik Joao Pedro görüşmesi
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09 Haziran 2023 17:17
Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması sürüyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçeli yetkililer sezon başında büyük umutlarla transfer edilen ancak bekleneni veremeyen Brezilyalı forvet Joao Pedro'nun geleceğini konuşmak için oyuncunun temsilcileriyle İtalya'nın Milano şehrinde bir araya geldi.

31 yaşındaki Joao Pedro, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 28 resmi maçta 5 gol 1 asist kaydetti.



 
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