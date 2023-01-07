Fenerbahçe'de koreografi hazırlığı

Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray derbisinde uzun süre unutulmayacak bir koreografi yapmaya hazırlanıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de koreografi hazırlığı
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07 Ocak 2023 13:21
Derbi için şu ana kadar satışa sunulan tüm biletler tükendi. Bugünkü genel satışta kalan biletlerin de kısa süre içinde sahiplerini bulması bekleniyor...

Sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray derbisinde uzun süre unutulmayacak bir koreografi yapmaya hazırlanıyor. Ülker Stadı'nı dolduracak olan yaklaşık 50 bin kişi, Fenerbahçe'nin en büyük itici gücü olacak.  

 
 

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