Fenerbahçe'de kenetlenme işe yaradı!

Süper Lig'de devre arasına lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde giren Fenerbahçe'de farkı azalmasının sevinci yaşanıyor.
EKSTRA MOTİVASYON OLDU
Sarı-lacivertli takımda yönetimden teknik heyete, futbolcudan taraftara herkes pozitif düşünerek farkın kapatılabileceğini vurgulamıştı. Bu kenetlenmenin hemen sonuç vermesi ise Fenerbahçe için ayrı bir motivasyon oldu.
MOURINHO KONUŞMUŞTU
Mourinho da Adana Demirspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında 'Fark 6 mı, 3 mü' sorusuna "Onların puan olarak önüne geçmeyi düşünüyorum. Açıkçası, bunu şöyle belirtiyorum; bizler çok fazla puan kaybı yaşadık. Kaybetmemiz gereken puanlar kaybettik. Onlar da kazanmamaları gereken puanları kazandılar. Puan olarak kendimizi onların önünde görüyorum" cevabını vererek iddiasını ortaya koymuştu.
Ligin ikinci yarısında Başkan Ali Koç ve yönetim de daha fazla tesislere giderek takımın yanında olma kararını vermişti. Sarı-lacivertli yönetim bunun yanında bazı maçlarda ekstra prim açıklayarak futbolcuların motivasyonunu korumayı da planlıyor.
EKSTRA MOTİVASYON OLDU
Sarı-lacivertli takımda yönetimden teknik heyete, futbolcudan taraftara herkes pozitif düşünerek farkın kapatılabileceğini vurgulamıştı. Bu kenetlenmenin hemen sonuç vermesi ise Fenerbahçe için ayrı bir motivasyon oldu.
MOURINHO KONUŞMUŞTU
Mourinho da Adana Demirspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında 'Fark 6 mı, 3 mü' sorusuna "Onların puan olarak önüne geçmeyi düşünüyorum. Açıkçası, bunu şöyle belirtiyorum; bizler çok fazla puan kaybı yaşadık. Kaybetmemiz gereken puanlar kaybettik. Onlar da kazanmamaları gereken puanları kazandılar. Puan olarak kendimizi onların önünde görüyorum" cevabını vererek iddiasını ortaya koymuştu.
Ligin ikinci yarısında Başkan Ali Koç ve yönetim de daha fazla tesislere giderek takımın yanında olma kararını vermişti. Sarı-lacivertli yönetim bunun yanında bazı maçlarda ekstra prim açıklayarak futbolcuların motivasyonunu korumayı da planlıyor.