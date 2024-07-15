Fenerbahçe'de kampın yıldızı Bartuğ

Fenerbahçe'de Bartuğ Elmaz, sezon öncesi çalışmalarının öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de kampın yıldızı Bartuğ
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15 Temmuz 2024 08:35
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun etki ettiği ilk oyuncu Bartuğ Elmaz oldu.

Portekizli çalıştırıcının ön libero olarak görev verdiği Elmaz, hazırlık kampındaki performansıyla göz doldurdu. Tecrübeli çalıştırıcının gözüne girmeyi başaran 21 yaşındaki futbolcu hazırlık maçlarında da çok etkiliydi.

Admira Wacker ve Hadjuk Split ile oynanan maçlara 11'de başlayan Bartuğ, özellikle Hajduk Split karşılaşmasında isabetli paslarının yanında attığı uzun toplarla da dikkat çekti.

Bartuğ Elmaz, Strasbourg karşılaşmasının ardından, "Mourinho geldiği ilk günden beri açıkçası çok heyecanlıydım. Hemen sezon başlasın istiyordum. Hocam da bana güvendi, şans verdi. Verdiği şansı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştım" şeklinde konuştu.

"YENİ İSMAİL YÜKSEK OLUR"

Fenerbahçeli taraftarlar da genç oyuncunun hazırlık maçlarındaki performanslarına kayıtsız kalmadı. Özellikle sosyal medyada, Jorge Jesus'un, İsmail Yüksek'e yaptığı etkiyi Jose Mourinho'nun Bartuğ'a yapacağına vurgulayan sarı-lacivertli taraftarlar, Bartuğ Elmaz için, "Yeni İsmail Yüksek olur" yorumlarında bulundu.

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