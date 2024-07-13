Fenerbahçe'de kalacak yabancılar netleşti

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe'de yeni sezonda kalacak yabancı isimler belli oldu. İşte o isimler...

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de kalacak yabancılar netleşti
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13 Temmuz 2024 13:53
Yeni sezon çalışmalarını Jose Mourinho önderliğinde sürdüren Fenerbahçe'de yeni sezonda kalacak yabancı isimler belli oldu.

Livakovic, Dzeko, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, Fred, Szymanski ve Tadic takımda kalacak yabancılar olacak.

Sarı-lacivertlilerde dokuz yabancıya ek olarak kural gereği üç yabancı daha alınacak.

Bu doğrultuda Kanarya'da golcü ve kanat için transfer çalışmaları sürüyor.

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