Fenerbahçe'de kalacak yabancılar netleşti

Yeni sezon çalışmalarını Jose Mourinho önderliğinde sürdüren Fenerbahçe'de yeni sezonda kalacak yabancı isimler belli oldu.
Livakovic, Dzeko, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, Fred, Szymanski ve Tadic takımda kalacak yabancılar olacak.
Sarı-lacivertlilerde dokuz yabancıya ek olarak kural gereği üç yabancı daha alınacak.
Bu doğrultuda Kanarya'da golcü ve kanat için transfer çalışmaları sürüyor.
Livakovic, Dzeko, Osayi, Becao, Djiku, Oosterwolde, Fred, Szymanski ve Tadic takımda kalacak yabancılar olacak.
Sarı-lacivertlilerde dokuz yabancıya ek olarak kural gereği üç yabancı daha alınacak.
Bu doğrultuda Kanarya'da golcü ve kanat için transfer çalışmaları sürüyor.
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