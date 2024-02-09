Fenerbahçe'de Joshua King endişesi!

Gaziantep FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Joshua King'in durumu netleşecek.
Bileği burkulan tecrübeli oyuncunun sezonu kapatmasından endişe ediliyor.
Yapılacak tetkikler sonrasında Norveçli yıldızın, durumu netleşecek.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 maçta 4 gol attı ve 4 asist yaptı.
Bileği burkulan tecrübeli oyuncunun sezonu kapatmasından endişe ediliyor.
Yapılacak tetkikler sonrasında Norveçli yıldızın, durumu netleşecek.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 maçta 4 gol attı ve 4 asist yaptı.