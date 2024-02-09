Fenerbahçe'de Joshua King endişesi!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçında sakatlanan Joshua King'in sezonu kapatmasından endişe ediliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Joshua King endişesi!
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09 Şubat 2024 12:31
Gaziantep FK ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında sakatlanan Joshua King'in durumu netleşecek.

Bileği burkulan tecrübeli oyuncunun sezonu kapatmasından endişe ediliyor.

Yapılacak tetkikler sonrasında Norveçli yıldızın, durumu netleşecek.

BU SEZONKİ PERFORMANSI
32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 23 maçta 4 gol attı ve 4 asist yaptı. 

 
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