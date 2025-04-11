Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan oyuncularına uyarı!

Ligin son düzlüğüne girilirken şampiyonluk mücadelesini sürdüren Fenerbahçe'de, Jose Mourinho'nun oyuncularıyla sık sık birebir ve grup toplantıları yaptığı öğrenildi. Portekizli teknik adamın, takımdaki konsantrasyon seviyesini yüksek tutmak adına sürekli motivasyon konuşmaları yaptığı ve her futbolcusuna "her an sahada olacakmış gibi hazır olun" mesajı verdiği bildirildi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
"HATAYA YER YOK"
Takım içinde forma süresine takılmadan herkesin hazır olması gerektiğini belirten Mourinho'nun, "Süper Lig'de artık kritik bir döneme girdik. Bundan sonra alacağımız her kötü sonucun telafisi olmayabilir. Sahada 1 dakika da oynasanız, 90 dakika da, önemli olan hazır olmak. Hepinizden bunu istiyorum" dediği öğrenildi.
"KAZANAN, MÜCADELE EDEN TAKIMDIR"
Şampiyonluk yolunda kalan sekiz maçın her birinin final niteliğinde olduğuna dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:
"Her maçta alınacak galibiyet sadece 3 puan. Bu yüzden 'rakip zorlu, galibiyetin puanı daha fazla' gibi bir düşünceye kapılmayın. Ligde bu sezon da gördük; mücadele etmeden maç kazanmak mümkün değil. Hangi takıma karşı oynarsak oynayalım, sahaya aynı disiplinle çıkmalıyız. Her karşılaşmayı ayrı bir hedef olarak görüp, sadece o maça odaklanmalıyız."
"HATAYA YER YOK"
Takım içinde forma süresine takılmadan herkesin hazır olması gerektiğini belirten Mourinho'nun, "Süper Lig'de artık kritik bir döneme girdik. Bundan sonra alacağımız her kötü sonucun telafisi olmayabilir. Sahada 1 dakika da oynasanız, 90 dakika da, önemli olan hazır olmak. Hepinizden bunu istiyorum" dediği öğrenildi.
"KAZANAN, MÜCADELE EDEN TAKIMDIR"
Şampiyonluk yolunda kalan sekiz maçın her birinin final niteliğinde olduğuna dikkat çeken deneyimli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı:
"Her maçta alınacak galibiyet sadece 3 puan. Bu yüzden 'rakip zorlu, galibiyetin puanı daha fazla' gibi bir düşünceye kapılmayın. Ligde bu sezon da gördük; mücadele etmeden maç kazanmak mümkün değil. Hangi takıma karşı oynarsak oynayalım, sahaya aynı disiplinle çıkmalıyız. Her karşılaşmayı ayrı bir hedef olarak görüp, sadece o maça odaklanmalıyız."