Fenerbahçe'de Jorginho için dev rakipler!

Fenerbahçe'nin istediği Arsenal'in İtalyan 6 numarası Jorginho'nun talipleri artıyor. İspanyol ve İtalyan basını, kontratının son yılındaki 31 yaşındaki İtalyan ön liberoyu isteyen takımları yazdı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'de Jorginho için dev rakipler!
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29 Eylül 2023 10:10
Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin en çok konuşulan konularından birisi 6 numaraya yapılacak takviyeydi. Bu bölge için birçok isimle görüşülse de beklenen oyuncu gelmedi. 6 numara transferi ocak ayına bırakıldı.

Fenerbahçe'nin listesindeki isimler arasında Arsenal'de forma giyen Jorginho da yer alıyor. Yönetim, İtalyan oyuncuyla temaslarını sürdürüyor.

RAKİPLER ARTIYOR

Öte yandan sarı-lacivertlilerin bu transferdeki rakipleri artıyor. İspanyol ve İtalyan basını, Jorginho'yu isteyen takımları duyurdu. 31 yaşındaki ön liberoyu İspanya'dan isteyen takımın Barcelona, İtalya'dan ise Juventus talip olduğu belirtildi.

SADECE 22 MAÇTA OYNADI

Jorginho, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Chelsea'den Arsenal'e transfer oldu. İtalyan orta saha, Londra ekibinde 22 kez forma giydi. 48 kez İtalya Milli Takımı formasını giyen oyuncunun Arsenal'le sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. 



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