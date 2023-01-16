Süper Lig'de Gaziantep deplasmanı öncesi teknik direktör Jorge Jesus, ilk 11'inde önemli değişiklikler yaptı. Jesus, Kadıköy'de Galatasaray 'a 3-0 yenildikleri derbinin ardından adeta neşteri vurdu. Portekizli teknik adam, Cim Bom'a karşı işe yaramayan üçlü savunmadan Antep'te vazgeçti ve 4'lü defans hattıyla takımını sahaya çıkardı.Taktik anlayış olarak Kanarya, 3-4-2-1 yerine bu kez 4-4- 2'yi tercih etti. Osayi Samuel ve Serdar Aziz yedek kulübesinde otururken, savunmanın göbeğinde Attila Szalai'nin yanında yeni transfer Samet Akaydın görev aldı. Ferdi Kadıoğlu bu kez sol kanat bekinden sağ bek pozisyonuna geçti. En son 12 Kasım 2022'deki Giresunspor maçında ilk 11'de oynayan Alioski, yaklaşık 2 ay sonra sol bekte sahaya çıktı.Derbide üçlü stoper hattının solunda görev alan Gustavo Henrique, Miha Zajc'le birlikte kafilede yer almasına rağmen maç kadrosuna alınmadı. Serdar Aziz, bu kez kulübeye çekildi. Orta alanda Mert Hakan Yandaş, bu sezon ligde ilk kez 11'de (Ligde son maçı, 27 Aralık 2022'de Hatayspor'da karşıydı.) oynadı. Emre Mor da tıpkı Mert Hakan gibi formayı kaptı. Yıldız futbolcu, 11'de en son 7 Kasım 2022'de Sivasspor'a karşı oynamıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, Galatasaray'a karşı hücum hattında Michy Batshuayi'ye yakın oynayan Joshua King ve Diego Rossi'yi de yedek soyundurdu. Batshuayi'nin yanında Enner Valencia çift forvet olarak sahadaydı.