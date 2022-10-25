Fenerbahçe'ye oynattığı ofansif futbol ile taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Jorge Jesus, sarı-lacivertli takımın başında 20 maçta 2.20 puan ortalamasına ulaştı... Hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde takımını liderlik koltuğuna taşıyan Portekizli hoca, Türkiye'de yarıştığı meslektaşlarına bu konuda da fark attı.



Jesus'a en yakın tenik adam Medipol Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu... Belözoğlu, 51 maçta 2.02 puan ortalamasına sahip. Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'un başında 98 karşılaşmada ortalaması 1.99 puan.



ŞAMPİYONLUĞUN HABERCİSİ



Valerien İsmael, Beşiktaş'ta 17 maçta 1.82 ortalama yakalarken, Galatasaray'da sezon başında göreve gelen Okan Buruk ise 11 maçta 1.91 puanda...



Jesus'un çıtası ise daha yüksekte. Portekiz dışında çalıştırdığı iki takımdan Flamengo'da (2.43) ve Al Hilal'de (2.45) ortalamalara ulaşan Portekizli, F.Bahçe'de de bu rakamlara yaklaşması halinde özlenen şampiyonluğun gelmesine kesin gözüyle bakılıyor.



Jesus, Flamengo'da Libertadores ve şampiyonluk dahil 4 kupa kaldırırken, Al Hilal'den ise başkan değişikliği üzerine 7 ayda ayrılmıştı.



BENFICA'DA ORTALAMASI 2.27



Jesus, Portekiz'de çalıştırdığı takımlarda en iyi puan ortalamasını 2009-2015 arası görev yaptığı Benfica'da elde etti. 321 karşılaşmada 2.27 puan ortalaması yakaladı.



GÖZ ALICI İSTATİSTİKLER



Kanarya, hücumda neredeyse tüm grafiklerde ilk sırada yer alıyor. 29 golle en golcü takım olan Fenerbahçe, en fazla gol beklentisi oluşturan (19.5 xG), en çok net gol pozisyonuna giren (45) takım konumunda. Kadıköy'de oynadığı son 8 maçı kazanan sarı- lacivertliler, ligdeki son 6 maçın 5'inde kalesini kapattı.



HEDEF LİDER KALIP ARAYI AÇMAK



Başakşehir galibiyeti, Adana Demirspor'un da Konya'ya takılmasıyla ligde liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe, G.Saray'ın Alanyaspor karşısında puan kaybı yaşamasıyla hafta çifte karla kapatıldı. Yeni hedef koltuğu koruyup, arayı açmak. Jesus, Dünya Kupası arasına dek oynanacak İstanbul, Sivas, Giresun maçlarını da kazanıp şampiyonluk için avantaj sağlamayı planlıyor.



















