Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın dönüş tarihi

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran, Benfica ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık sonrası uzun süredir takımdan ayrı kaldı.
27 Ağustos'tan bu yana sahalara dönemeyen Duran için sevindirici gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekipte genç oyuncunun Stuttgart karşılaşmasının kadrosuna alınması planlanıyor.
Ancak teknik ekibin, %100 hazır durumda olmayan futbolcuya süre verme konusunda temkinli davranması bekleniyor.
20 Ekim tarihinde Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada da Jhon Duran'ın takımla birlikte antrenmanlara başladığı duyurulmuştu.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 resmi maça çıkan Jhon Duran, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
Piyasa değeri 35 milyon euro olan Kolombiyalı futbolcunun, sarı-lacivertlilerle sezon sonuna kadar devam edecek kiralık sözleşmesi bulunuyor.
