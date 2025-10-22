22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
19:45
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
20:00
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
19:45
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
22:00
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
22:00
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
22:00
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
22:00
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
22:00
22 Ekim
Chelsea-Ajax
22:00
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
22:00
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
20:00

Fenerbahçe'de Jhon Duran'ın dönüş tarihi

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Jhon Duran'ın, Fenerbahçe'nin Stuttgart maçı kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor. Ancak genç golcünün henüz tam olarak hazır olmaması sebebiyle forma giymesi düşük ihtimal olarak değerlendiriliyor.

calendar 22 Ekim 2025 10:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye katılan Kolombiyalı futbolcu Jhon Duran, Benfica ile oynanan maçta yaşadığı sakatlık sonrası uzun süredir takımdan ayrı kaldı.

27 Ağustos'tan bu yana sahalara dönemeyen Duran için sevindirici gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli ekipte genç oyuncunun Stuttgart karşılaşmasının kadrosuna alınması planlanıyor.

Ancak teknik ekibin, %100 hazır durumda olmayan futbolcuya süre verme konusunda temkinli davranması bekleniyor.

20 Ekim tarihinde Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada da Jhon Duran'ın takımla birlikte antrenmanlara başladığı duyurulmuştu.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 6 resmi maça çıkan Jhon Duran, 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Piyasa değeri 35 milyon euro olan Kolombiyalı futbolcunun, sarı-lacivertlilerle sezon sonuna kadar devam edecek kiralık sözleşmesi bulunuyor. 

 
