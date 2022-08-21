Fenerbahçe'de Jesus rotasyona gidiyor

Jesus, sürekli değişen ve dönüşen düzenin faydalarını şöyle anlatıyor:

Şimdiye kadar 4-1-3-2, 4-4-2 ve 3-4-3 düzenlerini sahaya yansıtan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hem formasyon hem de oyuncu seçimi konusunda değişimi devam ettirmeye kararlı.Portekizli çalıştırıcı, Adana Demirspor maçı öncesinde de kadroda 5 veya 6 değişiklik düşünüyor. Böylelikle takımın diri olması sağlanıyor.Üç günde bir maç oynuyoruz. Bize çok daha fazla hazır oyuncu lazım. Rotasyon yaparak oyunculara hem dinlenme hem de süre alamayanlara maç kondisyonu şansı doğuyor.Formasyonda yaptığımız dönüşümler rakipleri şaşırtıyor. Tahmin edilemez bir takım oluyoruz. Aldıkları önlemler boşa çıkıyor. Böylece daha rahat pozisyona girebiliyoruz.Çok fazla oyuncunun maçlara göre oyuna dahil olması, futbolcuların takıma olan aidiyetini artırıyor. İdman kalitesi de artıyor.