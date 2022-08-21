Fenerbahçe'de Jesus rotasyona gidiyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, ligin 3. haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasında kadroda 5 veya 6 değişiklik düşünüyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Jesus rotasyona gidiyor
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21 Ağustos 2022 12:42
Şimdiye kadar 4-1-3-2, 4-4-2 ve 3-4-3 düzenlerini sahaya yansıtan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, hem formasyon hem de oyuncu seçimi konusunda değişimi devam ettirmeye kararlı.

Portekizli çalıştırıcı, Adana Demirspor maçı öncesinde de kadroda 5 veya 6 değişiklik düşünüyor. Böylelikle takımın diri olması sağlanıyor.

Jesus, sürekli değişen ve dönüşen düzenin faydalarını şöyle anlatıyor:

1-Üç günde bir maç oynuyoruz. Bize çok daha fazla hazır oyuncu lazım. Rotasyon yaparak oyunculara hem dinlenme hem de süre alamayanlara maç kondisyonu şansı doğuyor.

2-Formasyonda yaptığımız dönüşümler rakipleri şaşırtıyor. Tahmin edilemez bir takım oluyoruz. Aldıkları önlemler boşa çıkıyor. Böylece daha rahat pozisyona girebiliyoruz.

3-Çok fazla oyuncunun maçlara göre oyuna dahil olması, futbolcuların takıma olan aidiyetini artırıyor. İdman kalitesi de artıyor.








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