Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sakatlandı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde, Alanyaspor maçında sakatlandı.

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Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sakatlandı
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19 Mart 2023 19:22
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sarı-lacivertli takıma kötü bir haber geldi.

Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Jayden Oosterwolde, Alanyaspor maçına ilk 11'de başladı ama sakatlandı.

21 yaşındaki Hollandalı sol bek, maçın 27. dakikasında oyundan çıktı ve yerine Bright Osayi Samuel dahil oldu.

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