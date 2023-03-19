Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada sarı-lacivertli takıma kötü bir haber geldi.



Sarı-lacivertlilerin yeni transferlerinden Jayden Oosterwolde, Alanyaspor maçına ilk 11'de başladı ama sakatlandı.



21 yaşındaki Hollandalı sol bek, maçın 27. dakikasında oyundan çıktı ve yerine Bright Osayi Samuel dahil oldu.





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