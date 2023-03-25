Fenerbahçe'de imza çok yakın

Fenerbahçe, Miha Zajc ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Sloven futbolcuya yüzde 70 zam önerildi ve anlaşma sağlandı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de imza çok yakın
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25 Mart 2023 12:34
Fenerbahçe, Miha Zajc'ı takımda tutmak için elinden geleni yapıyor.

Sarı-lacivertliler, Sloven futbolcuya yüzde 70 zam yaptı ve yıllık ücretini 1.4 milyon euro'ya kadar yükseltti. Bu kontrat Zajc'ı mutlu etti.

Deneyimli orta saha oyuncusunun kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye net cevabını vermesi bekleniyor.

Ancak yönetim onu takımda tutmak için çok ısrarcı. 28 yaşındaki futbolcu, kariyerini en az 3 yıl daha Türkiye'de sürdürmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe ve Zajc arasında yeni sözleşmenin imzalanması an meselesi.

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